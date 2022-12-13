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Монеточку* и Осечкина* внесли в список иноагентов
Сегодня, 21:55
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Монеточку* и Осечкина* внесли в список иноагентов

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Список пополнился на шесть человек.

Минюст 20 января внес в реестр иноагентов 6 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

В список иностранных агентов внесли Монеточку (Елизавету Гырдымову)*, основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Дарью Беседину*, блогеров Пикули (Антона Устимова)* и Вадима Харченко*, кабардинского активиста Ибрагима Яганова и проект для трансгендерных людей и их близких "Т9 NSK"*.

Ранее кинотеатр в ТРК "Лиговъ" переоборудуют под офисное пространство. Работы над помещением, площадь которого на данный момент составляет 4 тыс. кв.м., готовятся завершить в 2023 году.

Фото: Piter.tv

*Признаны Минюстом РФ иноагентами

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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