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Монеточка в клубе "Морзе"
Сегодня, 20:00
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smirenny

Монеточка в клубе "Морзе"

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Поклонники услышат полюбившиеся песни.

В среду, 4 ноября, в Севкабель Порту пройдет концерт Монеточки в поддержку нового альбома "Декоративно-прикладное искусство".

Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа с начала этого года. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели "Раскраски для взрослых". Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься

написала певица.

Творчество девушки стало популярным сравнительно недавно, однако ее очные и остроумные песни о России в пространстве между национальной духовностью и метамодернизмом обсуждали критики, журналисты, филологи, философы, пользователи социальных сетей и певица Земфира.

Когда: 4 ноября в 20:00

Где: клуб "Морзе" (Кожевенная линия, 40, пространство "Порт Севкабель")

Цена: 1000 рублей

Теги: концерт, монеточка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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