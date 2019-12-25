Монеточка в клубе "Морзе"

В среду, 4 ноября, в Севкабель Порту пройдет концерт Монеточки в поддержку нового альбома "Декоративно-прикладное искусство".

Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа с начала этого года. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели "Раскраски для взрослых". Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься

написала певица.