Монеточка в клубе "Морзе"

В среду, 4 ноября, в Севкабель Порту пройдет концерт Монеточки в поддержку нового альбома "Декоративно-прикладное искусство".
Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа с начала этого года. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели "Раскраски для взрослых". Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься
написала певица.
Творчество девушки стало популярным сравнительно недавно, однако ее очные и остроумные песни о России в пространстве между национальной духовностью и метамодернизмом обсуждали критики, журналисты, филологи, философы, пользователи социальных сетей и певица Земфира.
Когда: 4 ноября в 20:00
Где: клуб "Морзе" (Кожевенная линия, 40, пространство "Порт Севкабель")
Цена: 1000 рублей
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