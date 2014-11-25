Копия Гефсиманской плащаницы передана в монастырь Ленобласти

Староладожский монастырь получил святыню из Иерусалима.

В Свято-Успенский Староладожский девичий монастырь в Ленинградской области передана копия Гефсиманской плащаницы Божией Матери. Святыня изготовлена по заказу Фонда апостола Андрея Первозванного, инициативу поддержал патриарх Кирилл. Копия была вручена монастырю 28 августа, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы. Передачу осуществил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, пишет ТАСС.

Председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин отметил, что программа носит не только благотворительный, но и просветительский характер, связана с реставрацией святынь и культурного достояния. Он также подчеркнул поддержку со стороны РПЦ и патриарха Иерусалимского Феофила III.

В тот же день в Петербург был доставлен ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу. Верующие выстроились в очередь, чтобы поклониться святыне. Ковчег прибыл в сопровождении греческой делегации.

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Фото: Piter.tv