Момент жесткого ДТП на севере КАД в Петербурге попал на видео

Участник ДТП только один.

Водитель врезался в дорожное ограждение на севере КАД в Петербурге. Видео с камер видеонаблюдение попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел во второй половине дня 26-го марта в районе развязки с Пискаревским проспектом. На кадрах видно, что водитель не вписался в поворот, после чего несколько раз врезался в ограждения. Других автомобилей на тот момент на трассе не было.

Как пишет очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", водителя пришлось доставать из машины, он остался жив. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы.

Видео:Piter.TV