  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:17
128
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Момент жесткого ДТП на севере КАД в Петербурге попал на видео

0 0

Участник ДТП только один.

Водитель врезался в дорожное ограждение на севере КАД в Петербурге. Видео с камер видеонаблюдение попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел во второй половине дня 26-го марта в районе развязки с Пискаревским проспектом. На кадрах видно, что водитель не вписался в поворот, после чего несколько раз врезался в ограждения. Других автомобилей на тот момент на трассе не было. 

Как пишет очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", водителя пришлось доставать из машины, он остался жив. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы. 

Видео:Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии