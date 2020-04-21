Момент ДТП с перевернувшимся авто на Российском проспекте попал на видео

На Российском проспекте перевернулся автомобиль. Видео с момента ДТП поступило в распоряжение Piter.TV.
На кадрах видно, что легковое авто врезалось в ограждение, после чего легко набок. Причины произошедшего пока неизвестны.
По словам очевидец, инцидент произошел у дома №14. На помощь водителю пришли другие автомобилисты и перевернули машину. Вскоре на место ДТП прибыли экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
Видео: Piter.TV
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