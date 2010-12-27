В Киришах во время застолья зарезали и выкинули в окно женщину

По подозрению в убийстве задержали двух безработных.

В городе Кириши по подозрению в убийстве задержали двух безработных: 30-летнего мужчину и 24-летнюю женщину. По версии следствия, во время ссоры они зарезали свою собутыльницу и выбросили ее тело из окна дома №11 на Советской улице. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп 31-летней жительницы райцентра нашли 8 августа около 20:00. На окровавленную женщину случайно наткнулся прохожий, который позвонил полицейским. Сотрудники МВД оперативно задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело за умышленное убийство. При этом, задержанная женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности: за избиение и кражу.

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Фото: Pixabay