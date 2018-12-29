Молодой житель Петербурга соблазнил 14-летнюю школьницу

На 19-летнего парня заявила бабушка несовершеннолетней.

Молодой житель Красногвардейского района соблазнил школьницу. Об этом пишет "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 18 января в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она написала заявление на 19-летнего петербуржца. По ее словам, молодой человек летом прошлого года имел половую связь с ее внучкой 2004 года рождения.

Встречались они в квартире молодого человека на проспекте Маршала Блюхера.

По данному факту проводится проверка.

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