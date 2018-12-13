Молодой петербуржец умер во время забега на Дворцовой

Горожанина в состоянии клинической смерти скорая экстренно доставила его в Мариинскую больницу, однако спасти его не смогли.

В минувшее воскресенье, 19 мая, участник полумарафона умер после забега на Дворцовой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как оказалось, 32-летнему петербуржцу стало плохо во время забега. Мужчину в состоянии клинической смерти скорая экстренно доставила его в Мариинскую больницу, однако спасти его не смогли. Как сообщают СМИ, врачи поставили диагноз аспирационный синдром — поражение ткани легкого.

Это не первый случай смерти во время забега. Аналогичный случай произошел в Москве, после марафона 51-летний мужчина скончался в больнице по причине острой сердечной недостаточности.

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