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Молодой петербуржец умер во время забега на Дворцовой
Сегодня, 20:04
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IRINA_CHALKINA

Молодой петербуржец умер во время забега на Дворцовой

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Горожанина в состоянии клинической смерти скорая экстренно доставила его в Мариинскую больницу, однако спасти его не смогли.

В минувшее воскресенье, 19 мая, участник полумарафона умер после забега на Дворцовой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Как оказалось, 32-летнему петербуржцу стало плохо во время забега. Мужчину в состоянии клинической смерти скорая экстренно доставила его в Мариинскую больницу, однако спасти его не смогли. Как сообщают СМИ, врачи поставили диагноз аспирационный синдром — поражение ткани легкого.

Это не первый случай смерти во время забега. Аналогичный случай произошел в Москве, после марафона 51-летний мужчина скончался в больнице по причине острой сердечной недостаточности.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял лидирующие позиции по выполнению майских указов президента

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Происшествия,

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