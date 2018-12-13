Город смог повысить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций.

В понедельник, 20 мая6 стало известно о том, что Петербург занял лидирующие позиции по выполнению майских указов президента от 2012 года.. Об этом сообщали в Смольном.

Так, с 2011 года в Северной столице открылось более миллиона высокопроизводительный рабочих мест. В минувшем году их прирост составил 10,4 процента. Также председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко заявила, что с 2012 по 2018 год реальный рост зарплат составил 60 процентов. Согласно документам, наибольшие показатели наблюдаются у медперсонала, врачей и соцработников.

Помимо этого, в Смольном отметили, что в 2018 году жилищные условия улучшили 5,74 процентам очередников. Петербургские парламентарии заявили, что улучшение уровня жизни горожан зависит от развития экономики.

Видео:Piter.TV