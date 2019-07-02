Молодой человек решил прокатиться с ветерком на капоте автомобиля

Поездка обошлась без травм.

Пользователи социальных сетей стали очевидцами необычной сцены на юге Петербурга. Во вторник, 2-го июля, молодой человек около 1,5 км проехал на капоте автомобиля.

Поездка состоялась от метро "Звездная" до ул. Орджоникидзе. Девушку за рулем, похоже, ситуация не беспокоила. Она спокойно управляла машиной с пассажиром на передней части транспортного средства.

Был ли это настойчивый кавалер или же все так и задумано - неизвестно. Однако в конце пути молодой человек хотел чего-то добиться от девушки, но она уехала.

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Видео и фото: vk.com/spb_today