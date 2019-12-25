В Петербурге задержали вандалов, разрисовавших свастикой общежитие Консерватории

Задержанными оказались четверо парней в возрасте от 18 до 20 лет.

Оперативники Центра "Э" задержали молодых националистов, которые в ночь после дня рождения Гитлера исписали националистическими надписями стены общежития Консерватории и магазина в области. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались четверо парней в возрасте от 18 до 20 лет, проживающих в южных районах Петербурга. Двое из них учатся в вузе, один – в колледже, четвертый учебных заведений не посещает. По версии следствия, именно он в ночь на 21 апреля при помощи аэрозольного баллончика разрисовал свастикой и оскорбительными надписями общежитие на Зенитчиков, 5–7, и магазин на Приморском шоссе в Ломоносовском районе. Остальные стояли "на стреме".

Задержанные причисляют себя к объединению, придерживающемуся правых взглядов. Троих опросили как свидетелей и отпустили. "Художнику" во время следственных действий стало плохо. Скорая увезла его в больницу с обострением хронической болезни.

Во время обысков в квартирах молодых людей нашли книги националистического характера, а также много соответствующей атрибутики. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что петербуржца подозревают в осквернении церкви на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV