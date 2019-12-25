Молодые выборжане заняли призовые места на чемпионате WorldSkills Russia

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в 26 компетенциях.

20 сентября завершился национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В числе победителей – участники из Выборгского района. Так, "серебро" в компетенции "Флористика" завоевала Диана Мещанинова из Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса.

Медаль за профессионализм в направлении "Социальная работа" вручили Анастасии Румянцевой, студентке Выборгского института (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина.

В этом году мероприятие проходило дистанционно. Прямо из мастерских, где соревновались конкурсанты, велась трансляция их работы.

В чемпионате приняли участие ребята из Выборга, Тихвина, Гатчины, Волхова, Всеволожска, поселка Мичуринское, деревни Беседа, города Сосновый Бор и Кировска.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге назначен новый председатель районного комитета финансов.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО