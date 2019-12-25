Молодые выборжане заняли призовые места на чемпионате WorldSkills Russia

20 сентября завершился национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
В числе победителей – участники из Выборгского района. Так, "серебро" в компетенции "Флористика" завоевала Диана Мещанинова из Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса.
Медаль за профессионализм в направлении "Социальная работа" вручили Анастасии Румянцевой, студентке Выборгского института (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина.
В этом году мероприятие проходило дистанционно. Прямо из мастерских, где соревновались конкурсанты, велась трансляция их работы.
В чемпионате приняли участие ребята из Выборга, Тихвина, Гатчины, Волхова, Всеволожска, поселка Мичуринское, деревни Беседа, города Сосновый Бор и Кировска.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге назначен новый председатель районного комитета финансов.
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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