В Выборге назначен новый председатель районного комитета финансов

Соответствующее распоряжение подписано главой администрации Выборгского района Геннадием Орловым.

С 21 сентября в должность председателя районного комитета финансов вступил Константин Паничев. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Константин Паничев родился в Выборге. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского института машиностроения в 2001 году. Работал в банковской сфере с 1999 по 2018 год. С 2019 года занимал должность заместителя начальника планово-экономического отдела предприятия сферы теплоснабжения.

Напомним, что прежнего председателя районного комитета финансов Александра Болучевского отстранили от должности в связи с утратой доверия.

Ранее мы написали о том, что внутренняя проверка в администрации Выборгского района продолжается.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО