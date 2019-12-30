Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная России U-20 обыграла шведов.

Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира. Команда обыграла сборную Швеции со счетом 5:4 4-го января.

Полуфинальная встреча состоялась в чешском городе Острава. Соперники открыли счет уже на первой минуте, но на четвертой минуте россияне смогли отыграться. По два гола забили Иван Морозов и Егор Соколов, также очко принес Александр Хованов. Решающий гол был забит в овертайме.

Отметим, что в молодежной сборной играют два игрока СКА — Данила Галенюк и Василий Подколзин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что WADA назвало размер взноса для России на 2020 год.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2019