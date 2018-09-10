Молодежная организация Выборгского Судостроительного завода приглашает горожан на большой субботник

Судостроители приглашают выборжан убрать несколько проблемных общественных мест 15 сентября в Всемирный день чистоты.

Молодежная организация Выборгского Судостроительного завода приглашает выборжан во всемирный день чистоты, который пройдет 15 сентября, сделать чище проблемные места города. Субботники будут организованы на втором пляже, под "мостом Дружбы" и в лесопарке за СОШ №10. Со своей стороны молодые судостроители обещают предоставить желающим помочь весь необходимый инвентарь для глобальной уборки, такой как контейнеры, мешки и перчатки. Впрочем, волонтеры со своими перчатками и мешками приветствуются вдвойне.

Телефон для справок: +7-981-860-13-03 (Илона)

Видео: Piter.TV