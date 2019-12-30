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Молодёжная команда "Зенита" сыграет на турнире в Саудовской Аравии
Сегодня, 22:08
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Молодёжная команда "Зенита" сыграет на турнире в Саудовской Аравии

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В турнире принимают участие восемь команд.

Воспитанники "Газпром"-Академии 2003-года рождения отправятся на футбольный турнир в Саудовскую Аравию. Информация об этом появилась на сайте "Зенита" 4-го января.

В соревновании примут участие восемь команд, которые разделили на две группы. Соперниками U-17 на предварительном этапе станут португальский клуб "Спортинг", саудовский "Аль-Хиляль" и румынский "Вииторул". 

В другой группе между собой сыграют команды из Мадрида, Бельгии, Сербии и Эр-Риярда. 

Турнир пройдет с 19 по 26 января 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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