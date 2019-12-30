Молодёжная команда "Зенита" сыграет на турнире в Саудовской Аравии

В турнире принимают участие восемь команд.

Воспитанники "Газпром"-Академии 2003-года рождения отправятся на футбольный турнир в Саудовскую Аравию. Информация об этом появилась на сайте "Зенита" 4-го января.

В соревновании примут участие восемь команд, которые разделили на две группы. Соперниками U-17 на предварительном этапе станут португальский клуб "Спортинг", саудовский "Аль-Хиляль" и румынский "Вииторул".



В другой группе между собой сыграют команды из Мадрида, Бельгии, Сербии и Эр-Риярда.

Турнир пройдет с 19 по 26 января 2020 года.

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