Молодежь Выборга собрала 200 крышек и более 400 пластиковых бутылок в рамках акции по раздельному сбору мусора

Очередной сбор состоялся 25-29 января 2021 года.

В Выборге проходят акции по раздельному сбору мусора и подготовке вторсырья к дальнейшей переработке. Организаторами акции по сбору вторсырья выступают волонтеры, молодежь, студенты и школьники города. Постоянным участником акции является совет молодежи Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Очередной сбор состоялся 25-29 января, за этот период было собрано 200 крышек и более 400 пластиковых бутылок.

В первый раз участие в акции приняли около 50 человек, через полгода – более 200. Акция проходит ежемесячно. Специальные контейнеры для сбора вторсырья устанавливают в последнюю неделю месяца на первом этаже Дома молодежи. Олеся Кислякова, председатель Выборгского совета молодежи

Волонтеры при этом учатся готовить вторсырье, потому что на приемных пунктах в Петербурге принимают только вымытые бутылки без крышек.

К акции также присоединились выборгские школьники. В частности, учащиеся 3 класса школы № 8 собрали 38 кг макулатуры. В школе № 37 для сбора батареек и пластиковых крышек активисты установили пластиковые бутылки. Детские сады также включаются в работу: собирают макулатуру, пластиковые крышки.

В 2020 году все школы Выборгского района поддержали всероссийскую акцию "Сдай макулатуру – Спаси дерево!". Школьники района собрали почти 20 000 кг макулатуры с 1 по 14 октября 2020 года.

Ранее дети из Светогорска нарисовали, какой хотят видеть площадь города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО