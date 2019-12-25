Дети из Светогорска нарисовали, какой хотят видеть площадь города

Как отметили специалисты, пожелания детей могут помочь выявить архитекторам запросы растущего поколения и включить их в проект благоустройства.

Подведены итоги конкурса детского рисунка "Городская площадь Светогорска". Он проводился в рамках подготовки заявки Светогорска на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

МО "Светогорское городское поселение" также является участником всероссийского конкурса для малых городов и исторических поселений "Формирование комфортной городской среды". Поэтому юным жителям этого города было предложено нарисовать, какой они бы хотели видеть площадь Светогорска. Как отметили специалисты, пожелания детей могут помочь выявить архитекторам запросы растущего поколения и включить их в проект благоустройства.

Всего в конкурсе участвовали 38 художественных работ. По итогам конкурсного отбора отмечены авторы лучших рисунков. Лауреаты конкурса: Кира Дзестелова (в номинации "До 7 лет"), Алиса Смирнова (в номинации до 10 лет"), Анна Дудорова (в номинации "До 14 лет").

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО