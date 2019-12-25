В Светогорске планируют благоустроить площадь

Ленобласть будет участвовать во Всероссийском конкурсе Минстроя "Формирование комфортной городской среды".

Ленинградская область готовится к Всероссийскому конкурсу Минстроя РФ 2021 для малых городов и исторических поселений "Формирование комфортной городской среды". В 2019 году участником от Выборгского района Ленобласти стал Выборг, в 2021 году претендентом стал Светогорск. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Будущий проект обсуждается с Центром компетенций по развитию городской среды Ленинградской области. В администрации Светогорского городского поселения в конце января состоялось совещание с участием архитекторов, специалистов местной администрации, представителей дирекции МБУ "КСК г. Светогорска" и градообразующего предприятия ЗАО "Интернешнл Пейпер".

Для вовлечения к участию в конкурсе было предложено создать сайт и страницу в социальной сети, где появится информация о планируемом благоустройстве городской площади Светогорска.

Ранее выборгские спортсмены стали победителями областного чемпионата по плаванию.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО