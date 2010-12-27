Полицейские нашли молодую мать, бросившую двух детей в поисках лучшей жизни

Против нее возбудили административное дело за неисполнение родительских обязанностей.

Правоохранительные органы нашли и задержали 20-летнюю петербурженку, бросившую двух своих маленьких детей у бабушки. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в субботу, 3 августа, девушку заметили патрульные возле одного из домов на улице Марата. Выяснялось, что, несмотря на записку, покидать город на Неве она не стала и ночевала в разных хостелах.

Свои действия она объяснила нежеланием воспитывать детей. Против нее возбудили административное дело за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, что 30 июля мама задержанной обратилась с заявлением об исчезновении дочери. Петербурженка рассказала, что её дочь привезла в гости внуков (три и 1,5 года), а затем пропала. В памперсах девушка оставила записку, в которой написала, что устала быть матерью и уехала, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Фото: Piter.TV