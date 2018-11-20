Молодая иностранка сломала ногу в центре Петербурга

Сейчас девушка в надежных руках врачей.

Вечером 3 февраля туристка из Англии в центре Петербурга подскользнулась на тротуаре и сломала ногу. Ситуация произошла на остановке общественного транспорта, которая находится в Дворцовом проезде неподалеку от Государственного Эрмитажа. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Рядом дежурили сотрудники полиции, которые вызвали скорую помощь. Девушку госпитализировали с переломом.

Ранее на сайте: Туристы два часа ждут в холодном поезде возвращения из Финляндии в Петербург.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург