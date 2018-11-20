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Туристы два часа ждут в холодном поезде возвращения из Финляндии в Петербург
Сегодня, 20:55
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TretyakovaS

Туристы два часа ждут в холодном поезде возвращения из Финляндии в Петербург

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Со слов очевидцев, на помощь был отправлен еще один поезд, но с ним случились какие-то неполадки.

Вечером 3 февраля поезд из Финляндии не может попасть в Петербург. Поезд "Аллегро" сломался между городами Рийхимяки и Лахти. 

По словам пассажиров поезда, люди сидят без света около двух часов, свет есть только в одном вагоне. Также в вагонах не работает отопление, а по нужде приходится выходить из поезда, рассказывают очевидцы. Известно, что на помощь был отправлен еще один поезд, но с ним случились какие-то неполадки.

Пассажиры ждут отправления поезда, перекусывая протеиновыми батончиками. 

Видео: Piter.tv

Теги: видео, новости петербурга, поезд в финляндию, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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