Туристы два часа ждут в холодном поезде возвращения из Финляндии в Петербург

Вечером 3 февраля поезд из Финляндии не может попасть в Петербург. Поезд "Аллегро" сломался между городами Рийхимяки и Лахти.
По словам пассажиров поезда, люди сидят без света около двух часов, свет есть только в одном вагоне. Также в вагонах не работает отопление, а по нужде приходится выходить из поезда, рассказывают очевидцы. Известно, что на помощь был отправлен еще один поезд, но с ним случились какие-то неполадки.
Пассажиры ждут отправления поезда, перекусывая протеиновыми батончиками.
Видео: Piter.tv
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