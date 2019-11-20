Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты: будут строить дороги

Новоизбранное правительство Молдавии обратилось за дружеской помощью к России.

Молдавия и Россия ведут предварительные переговоры о выделении со стороны Москвы крупного инфраструктурного кредита на несколько лет. Ранее эта информация фигурировала в СМИ только на уровне слухов и вбросов. Однако сегодня, 20 ноября, ее официально подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, новое правительство Молдавии действительно обратилось в Белый дом с такой просьбой. Однако пока что это слишком общий запрос, а Москва ждет более конкретных предложений.

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Дмитрий Козак уточнил, что Россия готова выделить деньги на решение инфраструктурных проблем, таких, как строительство дорог и социальных учреждений. Скорее всего, эти деньги пойдут Молдавии на пользу, отметил высокопоставленный чиновник. Однако местное правительство функционирует всего 4 дня, и за это время не успело как следует сформулировать запрос. Переговоры о выделении кредита могут возобновиться в ближайшее время. Точная сумма возможного транша пока не уточняется.