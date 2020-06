Мобильная игра выйдет по "Властелину колец"

Сюжет будет строиться вокруг событий, которые происходят в Третью Эпоху Средиземья.

Компания Warner Bros. анонсировала выход видеоигры, сделанной по мотивам культовой саги "Властелин колец". Ее производителем станет WB Games. Разработка проекта ведется совместно с китайской фирмой NetEase. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Игра разрабатывается под мобильные системы и имеет название The Lord of the Rings: Rise to War. Она представляет собой стратегию. Сюжет будет строиться вокруг событий, которые происходят в Третью Эпоху Средиземья. Те, кто разбираются в мире орков, хоббитов и великих волшебников, знают, что история начинается с победы Последнего союза эльфов и людей над Сауроном. В этот период Фродо покидает земли Средиземья вместе со своими друзьями и помощниками, чтобы уничтожить кольцо.

Дата выхода игры, как и ее стоимость, пока не известны.

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"