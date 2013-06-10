Огромные очереди к святыне выстроились у Казанского собора

Тысячи верующих идут поклониться деснице Спиридона в Петербурге.

Тысячи верующих выстроились в гигантские очереди к Казанскому собору Петербурга, где находится десница святителя Спиридона Тримифунтского. Паломники идут несколькими потоками. Основная очередь растянулась вдоль канала Грибоедова и огибает собор. При этом с другой стороны — со стороны Невского проспекта — к храму также движется не меньше желающих поклониться святыне.

Десница святителя Спиридона пробудет в Петербурге до 31 августа включительно. Затем её отправят в Псков и другие города России. По данным петербургской митрополии, общее число верующих, поклонившихся святыне в Петербурге и других городах, уже превысило 200 тыс. человек.

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