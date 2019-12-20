Многолетние жалобы петербуржцев не могут заставить Громова решить проблему с уборкой улиц на Петроградской

Петроградский район постепенно превращается в свалку.

Петроградский район постепенно превращается в мусорную свалку, однако, по мнению местных жителей в соцсетях, причины кроются не только в работе навынос ресторанов быстрого питания, но и в отсутствии реакции на проблему со стороны местной администрации.

Жители Петроградки направляют многочисленные обращения в администрацию района по поводу разбросанного на улицах мусора. В основном, это упаковки от еды из ресторанов быстрого питания, которые во время режима самоизоляции усиленно работали навынос.

Жалобы также появляются в комментариях в социальных сетях, в частности, на официальной странице Администрации Петроградского района во "ВКонтакте".

Примечательно, что представители районной администрации связывают увеличение количества мусора на улицах именно с периодом действия антикоронавирусных мер, однако проблема неудовлетворительной уборки улиц Петроградского района наблюдается уже довольно давно.

Так, зимой прошлого года местные жители жаловались на плохую уборку снега. Отсутствие реакции на поступающие жалобы со стороны властей вынудило горожан выйти с одиночными пикетами к зданию администрации. Протестующие требовали решить проблему с уборкой улиц, и с ними даже беседовал глава района Иван Громов, правда, по рассказам пикетчиков, чиновник всячески старался уходить от прямых ответов на задаваемые вопросы.

Кроме того, еще в 2017 году Петроградский район попал в список самых пыльных районов Петербурга, но, несмотря на многочисленные запросы общественников и прессы относительно поиска решения данной проблемы, ситуация так и не изменилась.

Очевидно, что сложности с уборкой улиц Петроградского района наблюдаются уже не первый год, однако глава местной администрации Иван Громов по-прежнему не спешит должным образом реагировать на жалобы и требования жителей, чтобы ответственные службы своевременно и добросовестно решали актуальные задачи.