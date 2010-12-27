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Многодетный отец из Петербурга вырастил в квартире 86 кустов каннабиса
Сегодня, 12:27
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lesjasap
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Многодетный отец из Петербурга вырастил в квартире 86 кустов каннабиса

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Теперь мужчину ждет судебный процесс.

В Петербурге будут судить многодетного отца, который занимался выращиванием конопли в собственной квартире. В помещении оперативники обнаружили 86 кустов запрещенного растения.

Следствие обвиняет фигуранта дела в незаконном сбыте наркотиков, а также покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Поймали местного жителя с поличным: в июле 2018 года он реализовал четыре грамма марихуаны подставному гражданину. Преступника задержали на проспекте Добролюбова. Известно, что у злоумышленника три ребенка.

Рассмотрение дела пройдет в Петроградском районном суде.

Напомним, что конкурс в колледжи Петербурга составил до семи человек на место.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия

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