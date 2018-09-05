Конкурс в колледжи Петербурга составил до семи человек на место

Специалисты отмечают, что рост заинтересованных в получении прикладной профессии увеличивается.

В Петербурге в новом учебном году молодежь "атаковала" профессиональные колледжи. На каждое вакантное место в среднем был конкурс из семерых поступающих. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается большая активность абитуриентов, высокий интерес к получению рабочих профессий и специальностей, что, по нашему мнению, является результатом серьезной профориентационной работы и ситуации на рынке труда делится сведениями первый зампредседателя Комитета по образованию Юрий Соляников

Отметим, что особый интерес студенты проявили к специальностям, относящимся к сфере предоставления обслуживания и промышленности. Также популярны направления по педагогике, техносферной безопасности, технике и технологии наземного транспорта, управления, сервиса и туризма, информационной безопасности. Максимальный конкурс был за места на "преподавание и начальных классах" - 6, 92 человека. По 5,6 человека на место по специальности "информационные системы и программирование". Более 4 человек на место составил конкурс в области изучения пожарной безопасности и МЧС.

Сотрудники центра занятости добавили, что выпускники СПО редко обращаются за помощью в трудоустройстве.

К нам в поисках работы выпускники СПО обращаются очень редко. В основном те, кто хочет поменять профессию. Все остальные трудоустраиваются замечают в организации

Напомним, что правительство России обсуждает возможность ввода туристического сбора.

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