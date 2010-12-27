Правительство России обсуждает возможность ввода туристического сбора

Пробная проверка нововведения в ближайшее время может быть реализована в Северной столице.

В Налоговом кодексе России может появиться статья о туристическом сборе. Новые выплаты нацелены на всю территорию государства. Однако, пробный проект будет запущен сначала в Санкт-Петербурге. В настоящее время перспективы инициативы рассматривают в Правительстве.

Как отмечают специалисты, туристический налог будет практически дублировать курортный. На данный момент проект нуждается в детальной разработке. Представители Министерства финансов считают достаточным сбором - 1-2 процента от общей стоимости проживания в городе.

Вырученные средства в Северной столице сначала пойдут на содержание и реставрацию достопримечательностей города.

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