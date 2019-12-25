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Многодетная бизнесвумен из Петербурга стала "Миссис Россия Классик"
Сегодня, 15:28
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IRINA_CHALKINA

Многодетная бизнесвумен из Петербурга стала "Миссис Россия Классик"

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Конкурс стартовал в Москве 15 августа.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что многодетная 48-летняя петербурженка Екатерина Приходько стала "Миссис Россия Классик". Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Я с благодарность принимаю титул Миссис Россия Классик 2020 и обещаю нести его достойно! 

Екатерина Приходько.

Известно, что Приходько руководит сразу несколькими успешными компаниями в Петербурге. Её бизнес специализируется на поставке изделий трубопроводной арматуры и на поставках медоборудования. 

Стоит отметить, что у Приходько также трое детей. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы привезли 9 грантов на соцпроекты с форума "Ладога".

Фото:bogem.spb/Instagram

Теги: миссис россия классик, многодетная бизнесвумен мисс россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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