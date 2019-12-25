Многодетная бизнесвумен из Петербурга стала "Миссис Россия Классик"

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что многодетная 48-летняя петербурженка Екатерина Приходько стала "Миссис Россия Классик". Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Я с благодарность принимаю титул Миссис Россия Классик 2020 и обещаю нести его достойно!
Екатерина Приходько.
Известно, что Приходько руководит сразу несколькими успешными компаниями в Петербурге. Её бизнес специализируется на поставке изделий трубопроводной арматуры и на поставках медоборудования.
Стоит отметить, что у Приходько также трое детей.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы привезли 9 грантов на соцпроекты с форума "Ладога".
Фото:bogem.spb/Instagram
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