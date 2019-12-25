Младенец получил серьезные травмы из-за падения с пеленального столика

Отец отвернулся на секунду, чтобы взять памперсы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, вечером 16 мая в детскую горбольницу №1 в тяжелом состоянии с проспекта Художников поступил младенец в возрасте одного месяца с закрытой черепной мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами.

37-летний отец рассказал, что отвлекся, чтобы взять памперсы, и в этот момент ребенок упал с пеленального столика. Сообщается, что семья полная и благополучная.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали создавать электронные медкарты для новорожденных.

Фото: Piter.tv