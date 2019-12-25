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Младенец получил серьезные травмы из-за падения с пеленального столика
Сегодня, 14:42
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smirenny

Младенец получил серьезные травмы из-за падения с пеленального столика

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Отец отвернулся на секунду, чтобы взять памперсы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, вечером 16 мая в детскую горбольницу №1 в тяжелом состоянии  с проспекта Художников поступил младенец в возрасте одного месяца с закрытой черепной мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами. 

37-летний отец рассказал, что отвлекся, чтобы взять памперсы, и в этот момент ребенок упал с пеленального столика. Сообщается, что семья полная и благополучная. 

Ранее мы писали, что в Петербурге начали создавать электронные медкарты для новорожденных.

Фото: Piter.tv

Теги: младенец получил серьезные травмы, недосмотрели за ребенком, ребенок упал с пеленального стола
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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