Митрошина отправила на помощь СВО 20 млн рублей

В июне блогершу приговорили к трём годам условно и конфисковали имущество на 115 млн рублей.

Блогер Александра Митрошина, ранее выступавшая с критикой спецоперации на Украине, перевела 20 млн рублей на нужды СВО и благотворительные проекты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам юристки Митрошиной Алисы Волховой, что речь идет о деньгах, которые блогерша перевела когда-то защите. Таким образом, блогер пытается "восстановить репутацию" и получить смягчающие обстоятельства в конфликте с налоговой службой.

В публикации отмечено, что сейчас Митрошина заявляет, что 20 млн на благотворительность — мошенничество. Из-за этого Волховой назначили четыре года тюрьмы. Сама же юриста продолжает настаивать, что блогер должна ей 10,5 млн рублей, взятых наличными на покрытие операционных расходов в Dubai Opera.

Ранее Митрошину признали виновной в отмывании 127 млн рублей и приговорили к трем годам условно.

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы