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Мишустин: принимаются меры по обеспечению лекарствами и медоборудованием

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Глава кабмина РФ рассказала об антикризисных мерах в сфере фармацевтики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране чиновниками принимаются меры по обеспечению лекарствами и медицинским оборудованием. Такое заявление премьер-министр РФ сделал на заседании кабинета министров при президенте Владимире Путине. Спикер подчеркнул, что сфера здравоохранения и поставок находится под повышенным вниманием. Далее кабмин будет реализовать программу по импортозамещению востребованных препаратов.

Одобрено предложение по поддержке оборота фармацевтической продукции и медицинских изделий через облегчение их регистрации и закупочных процедур и субсидирование процентных ставок по кредитам.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин обратил внимание правительства на то, что ранее кабмином была упрощена процедура закупок медицинского оборудования и введен временный запрет на вывоз из страны иностранных изделий. Правительство расширило возможности организаций по приобретению оборудования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Мишустин: большая часть инициатив по поддержке экономики должна заработать до конца марта.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, кабмин, лекарства, михаил мишустин, фармацевтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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