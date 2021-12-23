Мишустин: большая часть инициатив по поддержке экономики должна заработать до конца марта

Глава кабмина РФ сообщил о работе антикризисных мер в РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что большая часть антикризисных инициатив по поддержке экономической системы должна заработать до конца марта текущего года. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на заседании кабинета министров при главе государства Владимире Путине.

На сегодня вместе с уже принятыми мерами отобрано порядка двухсот инициатив, они все вошли в план первоочередных действий, и рассчитываем, что большая часть из них заработает уже до конца марта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров России добавил, что платежи граждан страны (физических лиц) по ипотеке, которая была оформлена до повышения ключевой ставки, останутся на уровне конца февраля.

Путин: Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Фото и видео: Правительство России