Они нужны в тех муниципалитетах, где наблюдается эпидемиологическая напряжённость.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы точечно вводить ограничения по коронавирусу. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, не все главы субъектов воспользовались дополнительными полномочиями вводить ограничения из-за пандемии.

Премьер подчеркнул, что меры нужно вводить в тех муниципалитетах, где наблюдается эпидемиологическая напряжённость.

И там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он поручил губернаторам лично контролировать обеспечение больниц и пациентов на дому лекарствами. Мишустин отметил, что медикаменты пациент должен получить сразу после постановки диагноза — не надо заставлять его ходить по аптекам.

Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера.

Видео: Правительство России