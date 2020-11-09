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Мишустин призвал регионы точечно вводить ограничения по коронавирусу

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Они нужны в тех муниципалитетах, где наблюдается эпидемиологическая напряжённость.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы точечно вводить ограничения по коронавирусу. Заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, не все главы субъектов воспользовались дополнительными полномочиями вводить ограничения из-за пандемии.

Премьер подчеркнул, что меры нужно вводить в тех муниципалитетах, где наблюдается эпидемиологическая напряжённость.

И там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он поручил губернаторам лично контролировать обеспечение больниц и пациентов на дому лекарствами. Мишустин отметил, что медикаменты пациент должен получить сразу после постановки диагноза — не надо заставлять его ходить по аптекам.

Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера.

Видео: Правительство России

 
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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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