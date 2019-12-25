Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выпустить рекомендации по поведению на майских праздниках. Он считает, что они необходимы в связи с пандемией коронавируса.
Слова председателя правительства приводит агентство ТАСС.
Глава кабмина отметил, что для россиян 1 и 9 мая - это традиционный повод отдохнуть или поехать на дачу. Поэтому он допустил, что власть могла бы выпустить специальные рекомендации на тему того, как проводить праздники в нынешних условиях пандемии.
Ранее Мишустин назвал неудовлетворительной подготовку регионов к пандемии коронавируса.
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