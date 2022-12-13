Мишустин поручил изменить бюджетное законодательства для строительства

Глава кабмина РФ рассказал о работе для Минфина и Минстроя.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил изменить бюджетное законодательства в сфере строительства. Соответствующее предложение председатель кабинета министров сделал на оперативном совещании с коллегами, посвященному экономическим вопросам. Известно, что документацией займутся Министерство по финансам и министерство по строительству и ЖКХ. Они подготовят проект, который позволит применять на практике механизм опережающего финансирования строительства инфраструктуры. Далее эти поправки кабмин попросит поддержать специалистов на уровне Государственной Думы и Совете Федерации ы первом квартале текущего года.

Один из них - это казначейские кредиты регионам в счет тех межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы. Надо оперативно подготовить необходимые поправки в бюджетное законодательств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия не допустила негативного развития в экономике.

Фото и видео: Правительство России