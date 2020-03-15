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Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

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С докладом выступят Андрей Белоусов и Татьяна Голикова

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. 

С докладом выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо них Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко организовать и обеспечить функционирование координационного совета по борьбе с распространением инфекции в России. 

Ранее глава правительства прокомментировал положение РФ в связи с нестабильностью мировых рынков

Видео: Youtube/ Правительство России

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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