Мишустин на встрече с главой ФОМС поручил уделить особое внимание помощи бойцам СВО

Премьер-министр РФ рассказал о финансировании сферы здравоохранения.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин отметил, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должен уделить особое внимание работе с участниками специальной военной операции. Соответствующее заявление премьер страны сделал в ходе рабочей встречи с главой ФОМС Ильем Баланиным. Чиновник объяснил коллеге, что эффективность в здравоохранении остается одной из наиболее значимых задач кабинета министров, так как она направлена на сбережение народонаселения.

Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются. Знаю, что здесь мы отработали все поручения президента, и вы занимались этим активно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что за счет ФОМСа решается практически весь объем предоставления гражданам России бесплатных медицинских услуг, гарантируемых государством. Федеральный бюджет для ведомства на текущий год составляет более четырех триллионов рублей. Этот показатель на 20 процентов больше, чем фиксировался в 2023 году. При планировании бюджета эксперты существенно расширили виды оказываемой пациентам медицинской помощи.

Мишустин: полис ОМС оформили 3,5 млн жителей новых регионов.

Фото и видео: Правительство России