Российский посол оценил фотографию экс-главкома ВСУ в журнале Vogue.

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, послу киевского режима в Лондоне Валерию Залужному создают в странах коллективного Запада образ более приятный и привычный для современного европейского населения. Соответствующий комментарий в своем Telegram-канале сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат добавил снимок самого Валерия Залужного их издания Vogue, в котором украинец предстает перед аудиторией журнала в задумчивом виде.

Залужному создают образ более приятный и привычный для современных европейцев. В соответствии с "европейскими ценностями. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Вашингтон и Лондон на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Валерия Залужного на пост главы Украины. По поступившей в ведомство информации, мероприятие состоялось при участии главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского министерства обороны и самого Валерия Залужного. На заседании стороны также решили, что вопрос замены Владимира Зеленского в обществе уже назрел.

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Фото: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК