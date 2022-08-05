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Мирошник: Залужному создают образ "более приятный и привычный" для европейцев
Сегодня, 11:23
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Мирошник: Залужному создают образ "более приятный и привычный" для европейцев

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Российский посол оценил фотографию экс-главкома ВСУ в журнале Vogue.

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, послу киевского режима в Лондоне Валерию Залужному создают в странах коллективного Запада образ более приятный и привычный для современного европейского населения. Соответствующий комментарий в своем Telegram-канале сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат добавил снимок самого Валерия Залужного их издания Vogue, в котором украинец предстает перед аудиторией журнала в задумчивом виде.

Залужному создают образ более приятный и привычный для современных европейцев. В соответствии с "европейскими ценностями.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Вашингтон и Лондон на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Валерия Залужного на пост главы  Украины. По поступившей в ведомство информации, мероприятие состоялось при участии главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского министерства обороны и самого Валерия Залужного. На заседании стороны также решили, что вопрос замены Владимира Зеленского в обществе уже назрел.

Мирошник: США хотят заработать на поставках оружия Киеву.

Фото: Telegram /  РОДИОН_МИРОШНИК

Теги: vogue, валерий залужный, великобритания, всу, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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