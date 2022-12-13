Минюст РФ внес солиста "Би-2" в список иностранных агентов

Вместе с Егором Бортником иностранными агентами признаны еще восемь человек, одно объединение и общественное движение.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника* (Лева Би-2). Информация появилась на сайте ведомства вечером 26 мая. Отмечается, что музыкальный исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти.

Кроме Егора Бортника* список иностранных агентов пополнили: ведущая Ирина Аллеман*, китаист Александр Габуев*, антрополог и фольклорист Александра Архипова*, экономист Владислав Иноземцев*, глава "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова*, юрист Анна Пшеничная*, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*, бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Магомед Гаджиевю*, объединение "Общенародный Союз Возрождения России"* и общественное движение "Совет матерей и жен"*.

Ранее Лева Би-2 заявлял о своем нежелании вернуться в Россию.

*Признаны Минюстом иностранными агентами в РФ.

Фото: Самсон Карапетян