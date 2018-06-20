Кроме того, специалисты рекомендуют дарить ценные подарки и сувениры с символикой учреждения.

Минтруд советует руководителям чаще хвалить подчиненных. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уверены, что таким образом сформируется комплексная система выявления и поддержки перспективных и высокомотивированных гражданских служащих.

Реализация положений Методики будет способствовать формированию в государственном органе комплексной системы выявления и поддержки перспективных и высокомотивированных гражданских служащих, заинтересованных в качественном выполнении возложенных на них должностных обязанностей, что призвано повысить эффективность государственного управления в целом сказано в сообщении

Так, эксперты рекомендуют дарить подчиненным ценные подарки и сувениры с символикой учреждения.

Напомним, что 28 марта Минтруд предложил сделать прибавку к зарплате тем сотрудникам, которые испытывают эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, а также работают по неудобному графику.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделит 806 млн рублей на закупку квартир для льготников

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