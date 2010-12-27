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Минтруд выявил, что Петербург и Ленобласть входят в число с низким показателем безработицы
Сегодня, 11:32
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Минтруд выявил, что Петербург и Ленобласть входят в число с низким показателем безработицы

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В Петербурге и Ленобласти самый низкий показатель безработицы.

В пресс-службе министерства труда и соцзащиты рассказали, что Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в число субъектов Российской Федерации с самыми низкими показателями безработных граждан.

Так, Выявлено, что 1 октября безработными являются 0,4% работоспособного населения Ленинградской области, а в Северной столице безработица еще ниже - 0,3%. Средний показатель безработицы по России составляет 0,93%. Стоит отметить, что снижение безработицы на это же время прошлого года численность безработных экономически активных граждан составляла 1,09% населения страны.

Теги: безработица спб , новости ленобласти , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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