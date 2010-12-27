Миноносец "Беспокойный" стал новым экспонатом в Кронштадте

"Беспокойный" станет вторым военным кораблем музеем после крейсера "Аврора".

13 мая к месту вечной стоянки прибыл эскадренный миноносец "Беспокойный". Как сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, корабль войдет в состав экспозиции парка "Патриот" Западного военного округа.

"Беспокойный" прибыл в воскресенье, совершив четырехдневный переход из Балтийска. С сегодняшнего дня он будет стоять у причалов кронштадтской Усть-Рогатки. Появление нового экспоната приурочено к 314-й годовщине со дня основания Кронштадта и Балтийского флота. Жители и гости города смогут посмотреть побывать на одном из крупнейших кораблей Балтийского флота с ракетными и артиллерийскими комплексами.

Миноносец "Беспокойный" в длину составляет 156 метров с водоизмещением свыше 6 тысяч тонн. Судно заложили на заводе им. А. А. Жданова 8 апреля 1987 года. В 1990 году его спустили на воду. В 1994 году миноносец обеспечивал визит английской королевы в Санкт-Петербург.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что чиновники Смольного тестируют мост Бетанкура.

Фото: пресс-служба Администрации Кронштадтского района