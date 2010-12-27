Чиновники Смольного тестируют мост Бетанкура

Сегодня, 13 мая мост Бетанкура начал работу в тестовом режиме. На место прибыли вице-губернатор Игорь Албин и глава КРТИ Сергей Харлашкин.

13 мая происходит генеральная репетиция работы моста Бетанкура и набережной Макарова в дни матчей чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом "Фонтанке" рассказал глава КРТИ Сергей Харлашкин. Перед матчем и после него (сегодня это матч "Зенит"- "СКА Хабаровск") мост смогут опробовать только клиентские группы под которыми подразумеваются шаттлы из Пулково. Затем переправу будут открывать для всех граждан. 13 мая это произойдйт в 18:00.

Вице-губернатору Игорю Албину удалось пообщаться с жителями дома №5 по Ремесленной улице. Мост располагается в непосредственно близости от этого здания, приближаясь на расстояние чуть более полуметра. По словам чиновника, в течение лета планируется обследовать жилые помещения дома, при необходимости, их будут расселять.

Напоминаем, что в начале декабря начали протестовать против строительства моста.

Фото: Санктъ-Петербургъ1703