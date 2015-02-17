Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки в ЛНР.

Российское министерство по обороне заявило о предотвращении атаки Вооруженных сил Украины на село, находящееся на территории Луганской народной республики на купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 26 ноября поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что боевые подразделения артиллеристов при помощи тяжелых огнеметных систем атаковали район сосредоточения сил противников. В ходе миссии за последние сутки уничтожено свыше 30 бойцов ВСУ, один бронированный автомобиль и три пикапа. Дополнительно Вооруженные силы России нанесли удар по пяти пунктам управления ВСУ, находящихся в Харьковской области и Донецкой народной республике. Обстрел велся также по по временному лагерю Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Игорь Конашенков добавил, что военными России были атакованы огневые позиции 56 артиллерийских подразделений и 158 районов с живой силой и военной техникой противника.

Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России