Игорь Конашенков рассказал о ликвидации сил ВСУ за сутки.

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 26 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ликвидировано до 70 человек личного состава противника, а также три танка, две бронированные машины.

На донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что российские военные успешно отразили атаку на Новоселовское, Коломыйчиху и Площанку, расположенные в Луганской Народной Республике. ВСУ пытались получить контроль над двумя населенными пунктами по Южно-Донецкому направлению, однако все попытки были отражены. Потери киевского режима за день составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

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Фото и видео: Минобороны России