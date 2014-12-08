Минобороны: вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли на Купянском направлении восемь ударов по позициям ВСУ

Удары нанесли по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и военной техники войск противника.

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли на Купянском направлении восемь ударов по позициям украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары нанесли по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и военной техники ВСУ. Также сообщается, что российская артиллерия сорвала три попытки провести ротацию подразделений противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Молчаново, Новомлынск и Кисловка.

Ранее в Минобороны заявили о поражении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.

Видео: Минобороны России