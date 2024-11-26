Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Российские расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Днепр" ликвидировали пункт управления дронами Вооруженных сил Украины на каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что во время разведывательно-поисковых действий над правым берегом реки Днепр оператор БПЛА выявил пункт управления дронами противника. Военный объект ВСУ находился в заброшенном здании.
После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.
пресс-служба Минобороны РФ
Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному пункту управления беспилотниками армии киевского режима. Расчеты гаубиц Д-30 в ежедневном режиме выполняют огневые задачи по ликвидации бронированной техники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника в Херсонской области. В круглосуточном режиме артиллерия работает в сложных условиях. Однако с момента установок цели до нанесения огневого поражения уходит несколько минут.
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Фото и видео: Минобороны России
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