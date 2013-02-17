Крымские подразделения ВДВ не дали противнику пересечь госграницу с РФ.

Крымские десантники уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, а также захватили технику западного производства. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована российскими подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ во время попытки прорыва армии киевского режима в одном из приграничных районов на территории Курской области.

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих крылатой пехоты позволили вовремя обнаружить и уничтожить боевиков ВСУ при попытке прорыва в сторону госграницы. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что им удалось успешно устроить засаду и разгромить противника, уничтожив большое количество живой силы и техники ВСУ. Дополнительно бойцы получили под свой контроль бронированный автомобиль "Мастиф" (Mastiff). осле неудачных попыток прорыва в лоб украинские боевики попытались обойти российских десантников на участке. Однако благодаря грамотному управлению боем командирами десантно-штурмовых подразделений ВДВ, а также героизму солдат ВС РФ, ВСУ были уничтожены.

Артиллеристам группировки "Центр" вручили награды в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России