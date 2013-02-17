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Минобороны рассказало о засаде десантников для ВСУ в Курской области

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Крымские подразделения ВДВ не дали противнику пересечь госграницу с РФ.

Крымские десантники уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, а также захватили технику западного производства. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство  уточнило, что боевая задача реализована российскими подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ во время попытки прорыва армии киевского режима в одном из приграничных районов на территории Курской области. 

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих крылатой пехоты позволили вовремя обнаружить и уничтожить боевиков ВСУ при попытке прорыва в сторону госграницы. 

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что им удалось успешно устроить засаду и разгромить противника, уничтожив большое количество живой силы и техники ВСУ. Дополнительно бойцы получили под свой контроль бронированный автомобиль "Мастиф" (Mastiff).  осле неудачных попыток прорыва в лоб украинские боевики попытались обойти российских десантников на участке. Однако благодаря грамотному управлению боем командирами десантно-штурмовых подразделений ВДВ, а также героизму солдат ВС РФ, ВСУ были уничтожены.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, крым, курская область, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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